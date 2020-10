L'ex tronista si è sfogata su Internet (Di martedì 27 ottobre 2020) "Nel 2020 ritengo assurdo che le donne si reputino da sposare solo in un caso", questo lo sfogo di Serena Enardu. Serena Enardu e le proposte di matrimonio indesiderate: “Fate pena!” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 27 ottobre 2020) "Nel 2020 ritengo assurdo che le donne si reputino da sposare solo in un caso", questo lo sfogo di Serena Enardu. Serena Enardu e le proposte di matrimonio indesiderate: “Fate pena!” su Notizie.it.

Fracal971 : RT @Smg_1908: Se Lautaro gioca da fare schifo, Conte si gira per cambiarlo e trova un tronista che per intrallazzi tra società e procurator… - la_stordita : RT @Smg_1908: Se Lautaro gioca da fare schifo, Conte si gira per cambiarlo e trova un tronista che per intrallazzi tra società e procurator… - Smg_1908 : Se Lautaro gioca da fare schifo, Conte si gira per cambiarlo e trova un tronista che per intrallazzi tra società e… - alzheimerwoman : RT @Skell182: Pazzesco che in casa ci siano un ex tronista, un atleta, un velino, un attore e noi tutte andiamo dietro al 25 enne gay con l… - Jes912 : Ma Gabriella che dopo 3 puntate pensa di essere la tronista? Anche meno bella #uominiedonne -