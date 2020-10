Le lacrime degli imprenditori di Monfalcone spedite a Conte (Di martedì 27 ottobre 2020) Una lettera e un fazzoletto “bagnato dalle lacrime” degli imprenditori colpiti dall’ultimo Dpcm: è quanto il sindaco di Monfalcone (Gorizia), Anna Maria Cisint, ha inviato al premier Conte, ai capigruppo del Parlamento e ai parlamentari del Friuli Venezia Giulia per convincere il Governo a cambiare i passi del decreto che prevedono la chiusura anticipata o totale di determinate categorie economiche. Leggi su udine20 (Di martedì 27 ottobre 2020) Una lettera e un fazzoletto “bagnato dallecolpiti dall’ultimo Dpcm: è quanto il sindaco di(Gorizia), Anna Maria Cisint, ha inviato al premier, ai capigruppo del Parlamento e ai parlamentari del Friuli Venezia Giulia per convincere il Governo a cambiare i passi del decreto che prevedono la chiusura anticipata o totale di determinate categorie economiche.

