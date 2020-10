Immortals Fenyx Rising: il gioco è entrato in fase Gold (Di martedì 27 ottobre 2020) Immortals: Fenyx Rising, la nuova IP open world di Ubisoft è entrata in fase Gold. Il gioco arriverà a dicembre su tutte le console e PC Per gli ultimi tre mesi del 2020, Ubisoft sembra determinata a rilasciare quanti più nuovi contenuti possibile per la community videoludica. Il colosso francese ha bombe nel suo arsenale quali Watch Dogs: Legion (di cui potrete a breve leggere la recensione sulle nostre pagine), Assassin’s Creed Valhalla e Just Dance 2021. Concluderà l’anno in gloria (epica) il nuovo open world Immortals Fenyx Rising, quest’ultimo è appena entrato in fase Gold. Vediamo tutti i dettagli in merito di ... Leggi su tuttotek (Di martedì 27 ottobre 2020), la nuova IP open world di Ubisoft è entrata in. Ilarriverà a dicembre su tutte le console e PC Per gli ultimi tre mesi del 2020, Ubisoft sembra determinata a rilasciare quanti più nuovi contenuti possibile per la community videoludica. Il colosso francese ha bombe nel suo arsenale quali Watch Dogs: Legion (di cui potrete a breve leggere la recensione sulle nostre pagine), Assassin’s Creed Valhalla e Just Dance 2021. Concluderà l’anno in gloria (epica) il nuovo open world, quest’ultimo è appenain. Vediamo tutti i dettagli in merito di ...

