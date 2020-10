Il look da smartworking secondo le star di ieri e oggi

Leggi su iodonna

(Di martedì 27 ottobre 2020) Con l’emergenza Covid-19 l’autunno per molti significa. Per quanto confortevole, lo stile di chi lavora da casa può essere anche al passo con la moda delle. Come il mood unisex dei capi maschili, in primis la tuta e il trench oversize, indossati da Marlene Dietrich nel 1933 e da Elsa Hosk nel 2020. Da Marlene Dietrich e Liz Taylor a Jennifer Lawrence: tutte levestite Christian Dior sfoglia la gallery Marlene Dietrich, regina old school delmaschile Icona indiscussa della femme fatale ultra ...