Il Collegio 5, prima puntata stasera su Rai2: si torna nel 1992 (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Collegio 5 si apre stasera su Rai2 alle 21:20 con una prima puntata che introdurrà tante novità e il consueto viaggio nel tempo, nel 1992. stasera su Rai2, alle 21:20, arriva Il Collegio 5 il docu-reality diventato negli anni un cult tra giovanissimi e adolescenti. La prima puntata propone un salto negli anni '90. I 21 concorrenti dell'edizione 5 de Il Collegio - realizzata in collaborazione con Banijay Italia - si troveranno catapultati nel 1992. L'anno in cui molti dei loro stessi genitori hanno frequentato e vissuto la scuola. Finiti i rampanti anni '80, con la caduta del muro di Berlino e la fine della guerra fredda, gli anni '90 iniziano con grandi ...

