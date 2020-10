Grande Fratello VIP 5, Francesco Oppini insinua che Tommaso Zorzi vorrebbe più di un'amicizia? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Francesco Oppini parlando del suo rapporto con Tommaso Zorzi con alcuni coinquilini del Grande Fratello VIP 5 ha insinuato che l'influencer provi qualcosa per lui al di là dell'amicizia. Francesco Oppini ha fatto capire a Dayane Mello che Tommaso Zorzi è arrabbiato con lui perché potrebbe volere più di un'amicizia: il figlio di Alba Parietti analizzando il difficile momento che sta attraversando il suo rapporto con l'influencer nella casa del Grande Fratello Vip 5 insinua che Tommaso si aspettava da lui qualcosa di più di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 ottobre 2020)parlando del suo rapporto concon alcuni coinquilini delVIP 5 hato che l'influencer provi qualcosa per lui al di là dell'ha fatto capire a Dayane Mello cheè arrabbiato con lui perché potrebbe volere; di un': il figlio di Alba Parietti analizzando il difficile momento che sta attraversando il suo rapporto con l'influencer nella casa delVip 5chesi aspettava da lui qualcosa di; di ...

