Coronavirus in Toscana: 15 morti (9 donne e 6 uomini), oggi 27 ottobre. E 1.823 nuovi contagi (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono 15 i morti per Coronavirus in Toscana, oggi 27 ottobre: 9 donne e 6 uomini con età media di 83 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 5 a Pisa, 3 a Livorno, 1 a Arezzo. Mas è assai preoccupante il numero dei nuovi contagi, molto vicino a quota duemila. Esattamente 1.823 nel giro di 24 ore Leggi su firenzepost (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono 15 iperin27: 9e 6con età media di 83 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 5 a Pisa, 3 a Livorno, 1 a Arezzo. Mas è assai preoccupante il numero dei, molto vicino a quota duemila. Esattamente 1.823 nel giro di 24 ore

