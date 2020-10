Cirio (pres. Regione Piemonte): «Ieri a Torino c’erano due piazze» – VIDEO (Di martedì 27 ottobre 2020) Alberto Cirio ha parlato delle proteste di Ieri notte avvenute a Torino Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha commentato la manifestazione di Ieri a Torino, per protestare per le misure restrittive del nuovo DPCM, e gli scontri e devastazioni ad opera di alcuni teppisti ai negozi del centro. «Ieri a Torino c’erano due piazze, una fatta di gente per bene che urlava legittimamente le loro paure e preoccupazioni. Abbiamo dato ascolto a quella piazza, li abbiamo incontrati, e io faccio mia la loro rabbia per trasmetterla al Governo che invito a valutare delle correzioni nell’ultimo DPCM. Vogliamo rigore ma anche buon senso di non uccidere alcune categorie ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Albertoha parlato delle proteste dinotte avvenute aIlidente dellaAlbertoha commentato la manifestazione di, per protestare per le misure restrittive del nuovo DPCM, e gli scontri e devastazioni ad opera di alcuni teppisti ai negozi del centro. «c’erano due, una fatta di gente per bene che urlava legittimamente le loro paure e preoccupazioni. Abbiamo dato ascolto a quella piazza, li abbiamo incontrati, e io faccio mia la loro rabbia per trasmetterla al Governo che invito a valutare delle correzioni nell’ultimo DPCM. Vogliamo rigore ma anche buon senso di non uccidere alcune categorie ...

