Champions League | Atalanta Ajax 0-2 | anche Traorè sul tabellino dei marcatori

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ancora: Neres con una falcata arriva a crossare dalla sinistra verso Lassina Traorè che sorprende Sportiello e la mette in porta. Vano il tentativo di respinta dell'estremo difensore, la palla ha ...

Inter : CONFERENZA-??-Da Kiev le parole di Conte e Lautaro alla vigilia di Champions League#ShakhtarInter #UCL - Inter : ?? | ALLENAMENTO Le immagini dell'allenamento della vigilia: pronti a partire per Kiev! Tutte le foto sono qui ??… - bbchausa : Ana sa ran za a fafata tsakanin Cristiano Ronaldo da Messi ranar Laraba a gasar Champions League. - junews24com : Conte soddisfatto: «Abbiamo la mentalità di giocarcela su ogni campo» - - GiacomoGiusti : @CucchiRiccardo Ci sarebbe anche da discutere su un allenatore che su 32 partite di Champions League ne ha vinte so… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Il tecnico bianconero Andrea Pirlo dovrà fare a meno del giocatore portoghese in occasione della sfida di Champions League contro il Barcellona, in programma domani mercoledì 28 ottobre. La società ...BERGAMO - Momenti di tensione a Bergamo nel prepartita della partita Atalanta-Ajax di Champions League. Mentre il pullman della squadra olandese si stava recando al Gewiss Stadium per disputare ...