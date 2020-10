Casamonica, sei arresti per estorsione con metodo mafioso e spaccio. Le minacce a una vittima: “Ti dobbiamo veni’ a casa?” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Fa come vuoi… guarda tanto lo so dove stai, a me non me interessa poi quello che succede”. A parlare, intercettata, è Ivana Casamonica, 50 anni, madre di Alfredo e Vincenzo Di Silvio, 34 e 30 anni, condannati per la violenta aggressione dell’aprile 2018 ai danni dei titolari del Roxy Bar nel quartiere La Romanina di Roma. La donna è stata arrestata in mattinata durante un’operazione del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, della Squadra Mobile di Roma e del commissariato Romanina, coadiuvato dal Reparto prevenzione crimine e dalle volanti dell’Upgsp. In carcere sono finiti anche il marito Anacleto Di Silvio (53 anni) e altri membri della sua famiglia, cioè Enrico Di Silvio (73 anni), Alevino Di Silvio (65 anni), Silvio Di Vitale (58 anni) e Alfredo Di Silvio (50 anni), tutti appartenenti al noto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) “Fa come vuoi… guarda tanto lo so dove stai, a me non me interessa poi quello che succede”. A parlare, intercettata, è Ivana, 50 anni, madre di Alfredo e Vincenzo Di Silvio, 34 e 30 anni, condannati per la violenta aggressione dell’aprile 2018 ai danni dei titolari del Roxy Bar nel quartiere La Romanina di Roma. La donna è stata arrestata in mattinata durante un’operazione del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, della Squadra Mobile di Roma e del commissariato Romanina, coadiuvato dal Reparto prevenzione crimine e dalle volanti dell’Upgsp. In carcere sono finiti anche il marito Anacleto Di Silvio (53 anni) e altri membri della sua famiglia, cioè Enrico Di Silvio (73 anni), Alevino Di Silvio (65 anni), Silvio Di Vitale (58 anni) e Alfredo Di Silvio (50 anni), tutti appartenenti al noto ...

