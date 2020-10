Brugnaro alla “cena delle beffe” di Mestre: tutti a tavola all’alba per sfidare il Dpcm di Conte (video) (Di martedì 27 ottobre 2020) Il sindaco di Venezia Brugnaro sta con i ristoratori: e lo dimostra anche partecipando alla cena delle beffe di Mestre servita alle 5 del mattino per sfidare e irridere i diveti capestro del Dpcm di Conte. La scure dei decreti del premier sul settore non può essere la soluzione e la soluzione individuata dal governo rischia solo di penalizzare un mondo già pesantemente in crisi dopo il lockdown. E il primo cittadino della Laguna ha trovato un modo efficace per sottolinearlo: una cena alle 5 del mattino per aggirare il decreto e la beffa che emana. Brugnaro alla “cena delle beffe” di Mestre Succede a Mestre, dove l’invitato illustre ha accolto ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 ottobre 2020) Il sindaco di Veneziasta con i ristoratori: e lo dimostra anche partecipandocenabeffe diservita alle 5 del mattino pere irridere i diveti capestro deldi. La scure dei decreti del premier sul settore non può essere la soluzione e la soluzione individuata dal governo rischia solo di penalizzare un mondo già pesantemente in crisi dopo il lockdown. E il primo cittadino della Laguna ha trovato un modo efficace per sottolinearlo: una cena alle 5 del mattino per aggirare il decreto e la beffa che emana.“cenabeffe” diSuccede a, dove l’invitato illustre ha accolto ...

tgvenetonews : Anche il sindaco di #Venezia Luigi Brugnaro alla 'cena di gala' organizzata questa mattinata alle 5 dall'Osteria Pl… - Gazzettino : Il sindaco Brugnaro di presenta alla cena delle 17 all'osteria Plip di Mestre - romanoziroldo : RT @riktroiani: #Brugnaro: 'Ai cittadini dobbiamo dare la sicurezza. Oltre alla curva epidemiologica, parliamo delle cure per il covid'. No… - SoniaLaVera : RT @riktroiani: #Brugnaro: 'Ai cittadini dobbiamo dare la sicurezza. Oltre alla curva epidemiologica, parliamo delle cure per il covid'. No… - elvivalerio : RT @valy_s: #Brugnaro “si parla solo di #COVID19.Tante task force e neanche si è dato una linea guida per dire alla gente cosa fare in caso… -