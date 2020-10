Barcellona | Bartomeu si è dimesso insieme alla sua giunta | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 ottobre 2020) Josep Mariasi èpresidenza dela tutta la sua: iSecondo Mundo Deportivo il consiglio di amministrazione del Barcelona, ​​riunitosi in questo momento, ha deciso di dimettersi oggi, dopo aver appreso la posizione della Generalitat de Catalunya, che questa mattina ha fatto sapere al club con lettera di non vedere “impedimenti legali o a detenere il voto di sfiducia, purché nel protocollo organizzativo siano compresi i requisiti che il gruppo tecnico PROCICAT ha presentato nella riunione del 21 ottobre ”. Josep Maria, quindi, non è più il presidente dela sole 24 ore dal fischio d’inizio del match contro ...