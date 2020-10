Barcellona | Bartomeu | “È folle dire che volessi cacciare Messi Non mi dimetto”

(Di martedì 27 ottobre 2020) “Non e’ vero, anzi e’ privo di senso,chefacilitare l’addio aper rimettere a posto i conti del club. E per questo non ho mai pensato di dimettermi, quest’estate”. Lo ha detto il presidente delJosepin una conferenza stampa in cui ha smentito le voci circa le sue possibili dimissioni ed è tornato sul caso che ha scosso l’estate dei blaugrana, quello legato all’addio o meno di Leo, poi rimasto: “Cosi’ ho deciso di non affrontare una discussione dialettica, perche’ la priorita’ era chefosse nel nuovo progetto e non lo faro’ ora, perche’ e’ il nostro capitano. Spero che resti a lungo qui, e che chiuda la carriera col ...

