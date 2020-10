Atp 500 Vienna 2020 | il programma e gli orari di mercoledì 28 ottobre con Sinner e Djokovic

Leggi su sportface

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ecco il, glie l’ordine di gioco della giornata di mercoledì 28del torneo Atp 500 di. E’ il giorno dell’esordio di Jannikche scende in campo sul Next Gen Court e va a caccia di una vittoria contro Casper Ruud. In campo anche Novak, che sfiderà il croato Borna Coric. Di seguito lazione con i campi di riferimento. ILDI MERCOLEDI’ 28Central CourtDalle 14.00 (LL) Jason Jung vs (4) Daniil MedvedevA seguire (3) Stefanos Tsitsipas vs Jan-Lennard StruffNon prima delle 17.30 (1/WC) Novakvs Borna CoricA seguire Pablo Carreno Busta vs (PR) Kevin Anderson Next Gen CourtDalle 14.00 ...