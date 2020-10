Alessia Fabiani (ex di Francesco Oppini) verso il GF Vip, Davide Maggio lancia lo scoop e svela un retroscena sul suo ingresso (Di martedì 27 ottobre 2020) Gli autori del Grande Fratello Vip quest’anno sono davvero cattivelli dato che, secondo quanto annunciato in diretta Instagram da Davide Maggio, avrebbero messo gli occhi su Alessia Fabiani. Ex showgirl ed ex letterina, nonché ex storica fidanzata di Francesco Oppini. Durante la puntata Davide Maggio, su Twitter, aveva preannunciato qualcosa: “Francesco non sa ancora cosa lo aspetta. Ve lo svelo in diretta su Instagram al termine della puntata #GFVip” E al termine della puntata il blogger televisivo ha sganciato la bomba. “Da quello che mi risulta avrebbero, anzi avevano deciso, di stuzzicare un po’ Francesco Oppini. Ed il boom sarebbe stato Alessia ... Leggi su biccy (Di martedì 27 ottobre 2020) Gli autori del Grande Fratello Vip quest’anno sono davvero cattivelli dato che, secondo quanto annunciato in diretta Instagram da, avrebbero messo gli occhi su. Ex showgirl ed ex letterina, nonché ex storica fidanzata di. Durante la puntata, su Twitter, aveva preannunciato qualcosa: “non sa ancora cosa lo aspetta. Ve lo svelo in diretta su Instagram al termine della puntata #GFVip” E al termine della puntata il blogger televisivo ha sganciato la bomba. “Da quello che mi risulta avrebbero, anzi avevano deciso, di stuzzicare un po’. Ed il boom sarebbe stato...

salvatrash1 : D4vid3 M3ggio ha detto che gli autori avevano chiamato Alessia Fabiani (ex di Oppini) per farla entrare in casa com… - iamellico : ??Secondo Davide Maggio: Alessia Fabiani contattata per entrare come concorrente al #GFVIP, ma al momento ha rifiutato ?? - iamellico : Chi entrerà come concorrente? La Parietti? Alessia Fabiani? #GFVIP - Caustica_mente : Vogliamo parlare dei 3 concorrenti inutilissimi che entreranno nella Casa? Siccome a inizio dicembre ne entreranno… - MrFurgi : Brava Alessia Fabiani dalla Bignardi oh. #LAssedio -