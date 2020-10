Vuelta a España 2020: il borsino dei favoriti dopo la prima settimana. La Ineos continua a sognare con Carapaz, mentre Roglic non può permettersi un’altra beffa (Di lunedì 26 ottobre 2020) La tappa di ieri della Vuelta a España 2020, con arrivo in quota ad Aramón Formigal, ha regalato la prima grande sentenza dopo una sola settimana della grande corsa a tappe iberica. Da super favorito, nonché solido leader della gara, con la sua magia rossa indossata già al primo giorno, Primoz Roglic è letteralmente andato in difficoltà. Il tutto a favore di un Richard Carapaz che aveva già dimostrando grandi cose nelle prime cinque tappe, ma senza mai esagerare. Roglic non può permettersi un’altra beffa come al Tour de France, mentre la Ineos avanza sempre di più sognando di replicare quanto fatto al Giro ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) La tappa di ieri dellaa España, con arrivo in quota ad Aramón Formigal, ha regalato lagrande sentenzauna soladella grande corsa a tappe iberica. Da super favorito, nonché solido leader della gara, con la sua magia rossa indossata già al primo giorno, Primozè letteralmente andato in difficoltà. Il tutto a favore di un Richardche aveva già dimostrando grandi cose nelle prime cinque tappe, ma senza mai esagerare.non puòun’altracome al Tour de France,laavanza sempre di più sognando di replicare quanto fatto al Giro ...

