Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2020 ore 12 | 30

(Di lunedì 26 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 26 OTTOBREORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’ VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE SULLA A12TARQUINIA DOVE SONO IN CORSO LAVORI TRA AURELIA E CIVITAVECCHIA, IN DIREZIONE TARQUINIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA DIE’ CHIUSA LA STAZIONE DI CASTRO PRETORIO PER OPERAZIONI DI SOSTITUZIONE DELLE SCALE MOBILI E DEGLI ASCENSORI. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE. A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI LA VICINA FERMATA DI TERMINI O I BUS IN SUPERFICIE INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL ...