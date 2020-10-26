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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2020 ore 12 | 30

VIABILITÀ DEL 26 OTTOBRE 2020 ORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2020 ore 12:30 (Di lunedì 26 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 26 OTTOBRE 2020 ORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’ VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE SULLA A12 Roma TARQUINIA DOVE SONO IN CORSO LAVORI TRA AURELIA E CIVITAVECCHIA, IN DIREZIONE TARQUINIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA DI Roma E’ CHIUSA LA STAZIONE DI CASTRO PRETORIO PER OPERAZIONI DI SOSTITUZIONE DELLE SCALE MOBILI E DEGLI ASCENSORI. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE. A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI LA VICINA FERMATA DI TERMINI O I BUS IN SUPERFICIE INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL ...
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