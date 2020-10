Tensioni in piazza Castello contro il Dpcm che obbliga alla chiusura (Di lunedì 26 ottobre 2020) Fuochi di artificio, lanci di bottiglie, petardi, bombe carta e cori contro la giunta regionale e contro le forze dell’Ordine schierate in assetto antisommossa. È entrato subito nel vivo la manifestazione indetta in piazza Castello per protestare contro il nuovo Dpcm che obbliga la chiusura di palestre e centri sportivi e la chiusura anticipata di bar e ristoranti. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Fuochi di artificio, lanci di bottiglie, petardi, bombe carta e corila giunta regionale ele forze dell’Ordine schierate in assetto antisommossa. È entrato subito nel vivo la manifestazione indetta inper protestareil nuovocheladi palestre e centri sportivi e laanticipata di bar e ristoranti. L'articolo proviene da Nuova Società.

