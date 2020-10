Striscia la Notizia | perché con Ficarra c’è Cristiano Militello e non Picone?

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Questa sera alla conduzione della prima puntata settimanale dilatroviamo Salvo. Il motivo è presto detto: Valentinoè risultato positivo al coronavirus:. Stasera dietro al bancone di #ci sarà l’inedita coppia formata da Salvoe @Cri. Valentino, risultato positivo al test sierologico rapido e in attesa dell’esito del test molecolare, seguirà la puntata da casa, in via precauzionale@la(@) October 26, 2020 Riporta Repubblica che: ...

Con una notizia data nelle ultime ore, il programma di Antonio Ricci Striscia la Notizia annuncia di essere costretto a cambiare i piani per la puntata che va in onda questa sera, 26 ottobre 2020. Uno ...Picana assente a Striscia la Notizia nella puntata in onda oggi, lunedì 26 ottobre. L’attore del duo Ficarra e Picone è risultato leggermente positivo al test sierologico e, in attesa dell’esito del ...