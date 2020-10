Stop alla seconda rata dell'Imu Ristori anche al 200% dei ricavi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ristori che andranno dal 100% al 200% di quanto, in base al calo del fatturato di aprile 2020 le aziende hanno ottenuto con il Fondo perduto inserito nel decreto Rilancio di fine maggio e che saranno maggiori per quelle imprese che dovranno chiudere tutto il giorno come palestre e piscine. Il governo è al lavoro sugli ultimi dettagli del decreto “Ristori” contenente le compensazioni per tutti quei soggetti che colpiti dal nuovo Dpcm dovranno chiudere o limitare gli orari di apertura, un decreto che dovrebbe approdare domani in Consiglio dei ministri. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 26 ottobre 2020)che andranno dal 100% aldi quanto, in base al calo del fatturato di aprile 2020 le aziende hanno ottenuto con il Fondo perduto inserito nel decreto Rilancio di fine maggio e che saranno maggiori per quelle imprese che dovranno chiudere tutto il giorno come palestre e piscine. Il governo è al lavoro sugli ultimi dettagli del decreto “” contenente le compensazioni per tutti quei soggetti che colpiti dal nuovo Dpcm dovranno chiudere o limitare gli orari di apertura, un decreto che dovrebbe approdare domani in Consiglio dei ministri. Segui su affaritaliani.it

fattoquotidiano : NUOVO DPCM / LA BOZZA Addio alle cene al ristorante, all’aperitivo serale e ai bar dopo le ore 18, nonché la domeni… - matteosalvinimi : Dopo il presidio della scorsa settimana per chiedere lo STOP alle cartelle esattoriali, anche stamattina la Lega si… - marcodimaio : Primo via libera del governo alla Legge di bilancio 20/21: 40 miliardi da investire in sanità, scuola, lavoro e inf… - annamariasummon : RT @Robdelirob: @RobertoBurioni 'Stop alla sperimentazione del vaccino di AstraZeneca-Oxford: “Reazione inspiegata in un volontario” Il col… - bellantoniober1 : RT @LAVonlus: #SALVACANGURI la nostra campagna approda alla Commissione UE. Con @Act4AnimalsEU presentato oggi durante un webinar 'dal Parl… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop alla Sport: stop alla danza, yoga e pattinaggio solo all’aperto, piscine solo per gli atleti Genova24.it Stop a scuole superiori e università in Abruzzo, firmata l’ordinanza

Pochi minuti fa è stato disposta, tramite ordinanza, la sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado in presenza, rimettendo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle ...

Cia Alessandria sul Dpcm: “Stop agli agriturismi alle 18 equivale a chiusura attività”

Lo stop alle 18 equivale, in pratica, alla chiusura delle attività, che non potranno sostenere i costi di apertura con i soli proventi del pranzo. Gli introiti nei giorni feriali hanno, ...

Pochi minuti fa è stato disposta, tramite ordinanza, la sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado in presenza, rimettendo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle ...Lo stop alle 18 equivale, in pratica, alla chiusura delle attività, che non potranno sostenere i costi di apertura con i soli proventi del pranzo. Gli introiti nei giorni feriali hanno, ...