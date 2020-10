Stop alla seconda rata dell'Imu Ristori al 200% delle somme di giugno (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ristori che andranno dal 100% al 200% di quanto, in base al calo del fatturato di aprile 2020 le aziende hanno ottenuto con il Fondo perduto inserito nel decreto Rilancio di fine maggio e che saranno maggiori per quelle imprese che dovranno chiudere tutto il giorno come palestre e piscine. Il governo è al lavoro sugli ultimi dettagli del decreto “Ristori” contenente le compensazioni per tutti quei soggetti che colpiti dal nuovo Dpcm dovranno chiudere o limitare gli orari di apertura, un decreto che dovrebbe approdare domani in Consiglio dei ministri. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 26 ottobre 2020)che andranno dal 100% aldi quanto, in base al calo del fatturato di aprile 2020 le aziende hanno ottenuto con il Fondo perduto inserito nel decreto Rilancio di fine maggio e che saranno maggiori per quelle imprese che dovranno chiudere tutto il giorno come palestre e piscine. Il governo è al lavoro sugli ultimi dettagli del decreto “” contenente le compensazioni per tutti quei soggetti che colpiti dal nuovo Dpcm dovranno chiudere o limitare gli orari di apertura, un decreto che dovrebbe approdare domani in Consiglio dei ministri. Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Stop alla Sport: stop alla danza, yoga e pattinaggio solo all’aperto, piscine solo per gli atleti Genova24.it Pavan Free Bike chiude in bellezza alla Pedalanghe il 2020

Si chiude con tre vittorie e un secondo posto nella Granfondo Pedalanghe la stagione 2020 di Pavan Free Bike, una stagione che nonostante il lungo stop imposto dal Covid-19 ha regalato alla formazione ...

Coronavirus e Dpcm, Cia: stop alle 18 ad agriturismi equivale a chiusura

ROMA - ’’Lo stop alle 18 previsto dal nuovo Dpcm per le 24mila strutture agrituristiche nazionali equivale alla chiusura delle attività, che non potranno sostenere i costi di apertura con i soli ...

