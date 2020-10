Stop alla circolazione dei minorenni in due Comuni dell’Irpinia: potranno uscire solo in caso di necessità e accompagnati da un adulto (Di lunedì 26 ottobre 2020) I minorenni diventano i “sorvegliati speciali” dei Comuni avellinesi di Quindici e Avella, dove da stanotte gli under 18 potranno uscire soltanto per motivi comprovati da autocertificazione e comunque accompagnati da un “familiare adulto“. A deciderlo è il sindaco di Quindici, Eduardo Rubinaccio con un’ordinanza che entrerà in vigore dalla mezzanotte del 26 ottobre. Una scelta motivata dai sei contagi registrati a Quindici nelle ultime 24 ore che si aggiungono ad altri quattro rilevati a partire dal 3 luglio. Mentre il sindaco di Avella e presidente della provincia di Avellino, Domenico Biancardi, risponde con un’ordinanza analoga e un numero di 59 contagiati dal 3 luglio scorso. Provvedimenti comunali che si aggiungono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Idiventano i “sorvegliati speciali” deiavellinesi di Quindici e Avella, dove da stanotte gli under 18soltanto per motivi comprovati da autocertificazione e comunqueda un “familiare“. A deciderlo è il sindaco di Quindici, Eduardo Rubinaccio con un’ordinanza che entrerà in vigore dmezzanotte del 26 ottobre. Una scelta motivata dai sei contagi registrati a Quindici nelle ultime 24 ore che si aggiungono ad altri quattro rilevati a partire dal 3 luglio. Mentre il sindaco di Avella e presidente della provincia di Avellino, Domenico Biancardi, risponde con un’ordinanza analoga e un numero di 59 contagiati dal 3 luglio scorso. Provvedimenti comunali che si aggiungono ...

Se finora lo stop agli abbattimenti degli abusi edilizi in Campania era auspicato in nome dell’emergenza abitativa, adesso lo si invoca per l’emergenza sanitaria. “Con una pandemia in piena espansione ...

Coronavirus e Dpcm, Cia: stop alle 18 ad agriturismi equivale a chiusura. 24mila strutture agrituristiche non potranno sostenere i costi ...

