Spoiler Uomini e Donne, puntata odierna: nuova corteggiatrice per Michele, Davide bidona Beatrice (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gli Spoiler della puntata di odierna di Uomini e Donne rivelano che si continuerà a parlare di trono classico e over in modo misto. Per quanto riguarda il primo, vedremo che Davide bidonerà nuovamente Beatrice per uscire con un’altra ragazza. Tra gli over, invece, vedremo che proseguirà la conoscenza tra Roberta e Michele. Quest’ultimo, però, verrà colpito dall’arrivo di una nuova corteggiatrice. Il cavaliere deciderà di tenerla facendo rimanere male la Di Padua. Spoiler puntata odierna: nuova corteggiatrice per Michele La ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 26 ottobre 2020) Glidelladidirivelano che si continuerà a parlare di trono classico e over in modo misto. Per quanto riguarda il primo, vedremo chebidoneràmenteper uscire con un’altra ragazza. Tra gli over, invece, vedremo che proseguirà la conoscenza tra Roberta e. Quest’ultimo, però, verrà colpito dall’arrivo di una. Il cavaliere deciderà di tenerla facendo rimanere male la Di Padua.perLa ...

Roberta Di Padua è una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne. Attualmente sta conoscendo Michele Dentice, un affascinante napoletano da poco entrato nello studio di Maria De Filippi.

