Sonego-Lajovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2020 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lorenzo Sonego trova Dusan Lajovic al primo turno dell’Atp 500 di Vienna. Il torinese è stato ripescato come lucky loser dopo aver perso l’ultimo scoglio di qualificazione: ora si trova di fronte a un avversario non impossibile sulla carta. La partita andrà in scena martedì 27 ottobre, come terzo match dalle ore 14:00 (dopo Bedene-Evans). La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canali 64 del ditigale terrestre e 224 di Sky Sport), con live streaming disponibile tramite il sito ufficiale e la pagina Facebook dell’emittente. Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match con una cronaca al termine. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lorenzotrova Dusanal primo turno dell’Atp 500 di. Il torinese è stato ripescato come lucky loser dopo aver perso l’ultimo scoglio di qualificazione: ora si trova di fronte a un avversario non impossibile sulla carta. La partita andrà in scena martedì 27 ottobre, come terzo match dalle ore 14:00 (dopo Bedene-Evans). La copertura televisiva è affia SuperTennis (canali 64 del ditigale terrestre e 224 di Sky Sport), con livedisponibile tramite il sito ufficiale e la pagina Facebook dell’emittente. Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match con una cronaca al termine.

