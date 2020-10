Simeone: per esami e visite mediche tempi biblici nel Lazio (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in un comunicato Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare: “Purtroppo dobbiamo constatare una situazione di sostanziale caos sulle prenotazioni di esami diagnostici e visite specialistiche, ed un silenzio assordante da parte di chi amministra la sanita’ in questa regione.” “Non puo’ passare inosservato il rapporto della Uil Lazio pubblicato ieri, secondo cui si registrano oltre il 50% di visite specialistiche in meno, cosi’ come i controlli dei malati cronici e i servizi di salute mentale sarebbero allo sbando. Non e’ possibile attendere 8-9 mesi per un esame o rinunciare a ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in un comunicato Giuseppe, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale dele presidente della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare: “Purtroppo dobbiamo constatare una situazione di sostanziale caos sulle prenotazioni didiagnostici especialistiche, ed un silenzio assordante da parte di chi amministra la sanita’ in questa regione.” “Non puo’ passare inosservato il rapporto della Uilpubblicato ieri, secondo cui si registrano oltre il 50% dispecialistiche in meno, cosi’ come i controlli dei malati cronici e i servizi di salute mentale sarebbero allo sbando. Non e’ possibile attendere 8-9 mesi per un esame o rinunciare a ...

MarcoBeltrami79 : Un tatuaggio curioso, fatto contro la volontà di papà Diego. #GiovanniSimeone #fanpage #Cagliari - MITRID4TE : per tutti quelli che dicono 'è semplicemente scarso!!!' ricordatevi che davate dello scarso pure a simeone o sottil… - CentotrentunoC : #CAGLIARI ???? Nell’anno solare, #JoaoPedro è il giocatore brasiliano ad aver segnato più reti tra i top cinque camp… - AzzurraGrazian3 : Per chi si chiede 'come mai proprio in Italia?' - ticoti70 : #JuveVerona Male Pasqua, mancano le ammonizioni di Bonucci e Demiral un rigore per i rosa ed uno per i blu. Mamma m… -

Ultime Notizie dalla rete : Simeone per Giovanni Simeone, tatuaggi e sogni: “Ogni giorno lavoro per giocare la Champions” Sport Fanpage Giovanni Simeone, tatuaggi e sogni: “Ogni giorno lavoro per giocare la Champions”

Giovanni Simeone è uno dei grandi protagonisti di questo avvio di stagione in Serie A. 4 gol in 5 partite con il Cagliari per il centravanti classe 1995 che continua a crescere, migliorandosi d'annata ...

Le pagelle di Simeone - Ogni gol è un rimpianto a tinte viola: son già 4 in questo campionato

"Joao lo lancia, lui non sbaglia. E sono quattro". La Gazzetta dello Sport di oggi celebra così il quarto gol in questa Serie.

Giovanni Simeone è uno dei grandi protagonisti di questo avvio di stagione in Serie A. 4 gol in 5 partite con il Cagliari per il centravanti classe 1995 che continua a crescere, migliorandosi d'annata ..."Joao lo lancia, lui non sbaglia. E sono quattro". La Gazzetta dello Sport di oggi celebra così il quarto gol in questa Serie.