Shattered Glass | una favola da raccontare

(Di lunedì 26 ottobre 2020) ”Sai cosa avrebbe potuto impedire tutto questo? Immagini come potresti inventare personaggi se tutti quelli di cui hai scritto dovessero essere fotografati?”Quanti di voi sono in grado diunacosì bene da renderla verosimile per chi vi ascolta? Beh, se fossimo davvero tutti dei grandi cantastorie potremmo aspirare a diventare come Stephen, in breve uno dei più grandi ciarlatani della storia. Ex giornalista, alla fine degli anni ‘90scriveva per una delle più importanti testate americane: The New Republic. La sua capacità era nota ai più, scriveva di storie che arrivavano a toccare il limite del bizzarro ma che per molti costituivano importanti fatti di cronaca sociale e politica ...