Sassari, operatori del 118 stremati riposano sulle panchine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Potrebbe essere la foto simbolo della seconda ondata di covid19 in Italia, arriva da Sassari, ed in questo caso le immagini, dicono davvero tutto, e forse anche di più. operatori 118 (Facebook)La foto simbolo della seconda ondata di coronavirus del nostro paese potrebbe essere quella scattata ad alcuni operatori del 118, che riposano, stremati su una panchina. La foto dice già tutto, e rimanda a quello che possiamo immaginare del lavoro di queste persone. Ore ed ore a trasportare pazienti in giro per la città, tra un ospedale e l’altro, a volte costretti ad ore ed ore di fila all’esterno dei vari punti di pronto soccorso. Se l’immagine dell’infermiera che dorme, sfinita sulla tastiera del computer, è stata il vero e proprio simbolo ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 ottobre 2020) Potrebbe essere la foto simbolo della seconda ondata di covid19 in Italia, arriva da, ed in questo caso le immagini, dicono davvero tutto, e forse anche di più.118 (Facebook)La foto simbolo della seconda ondata di coronavirus del nostro paese potrebbe essere quella scattata ad alcunidel 118, chesu una panchina. La foto dice già tutto, e rimanda a quello che possiamo immaginare del lavoro di queste persone. Ore ed ore a trasportare pazienti in giro per la città, tra un ospedale e l’altro, a volte costretti ad ore ed ore di fila all’esterno dei vari punti di pronto soccorso. Se l’immagine dell’infermiera che dorme, sfinita sulla tastiera del computer, è stata il vero e proprio simbolo ...

Laura_in_cucina : #Sassari, operatori 118 stremati per attesa ambulanze - Sanità - - EcoLunigiana : #Italia - L’immagine è stata pubblicata su Facebook dalla Società italiana Sistema 118, un’istantanea che rappresen… - zaza_rosa : Sassari, operatori 118 stremati per attesa ambulanze - poveri ?????? - blogLinkes : Sassari, operatori 118 stremati per attesa ambulanze - CorriereQ : Sassari, operatori 118 stremati per attesa ambulanze -

Ultime Notizie dalla rete : Sassari operatori Sassari, operatori stremati in attesa che il Pronto Soccorso accolga i pazienti TGCOM Sassari, gli operatori del 118 stremati per l'attesa che le ambulanze entrino nel pronto soccorso

Questa l'immagine postata su Facebook dalla SocietĂ italiana Sistema 118, un'istantanea della grande mole di lavoro di questi giorni in ambito sanitario, anche a livello di servizi di prima emergenza.

La foto degli operatori del 118 stremati in attesa fuori dal pronto soccorso

Come la foto pubblicata sugli account sociale di SocietĂ Italiana Sistema 118, che mostra alcuni operatori del 118 in Sardegna seduti ... a Nuoro, 3.493 (+127) a Sassari.

Questa l'immagine postata su Facebook dalla SocietĂ italiana Sistema 118, un'istantanea della grande mole di lavoro di questi giorni in ambito sanitario, anche a livello di servizi di prima emergenza.Come la foto pubblicata sugli account sociale di SocietĂ Italiana Sistema 118, che mostra alcuni operatori del 118 in Sardegna seduti ... a Nuoro, 3.493 (+127) a Sassari.