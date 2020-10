Polonia | quinto giorno di proteste contro divieto di aborto

(Di lunedì 26 ottobre 2020) VARSAVIA, 26 OTT - Migliaia di persone hanno preso parte oggi, per ilconsecutivo, alle ennesime manifestazioni in circa 100 localita' inper protestare dopo la decisione della ...

Migliaia di persone hanno preso parte oggi, per il quinto giorno consecutivo, alle ennesime manifestazioni in circa 100 localita' in Polonia per protestare dopo la decisione della Corte costituzionale ...Mondo - Quinto giorno di manifestazioni contro la decisione di limitare ulteriormente il diritto all'interruzione di gravidanza. E la parola più cercata su Google diventa "apostasia" ...