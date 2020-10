Ora il Codacons chiede la chiusura del Grande Fratello Vip - (Di lunedì 26 ottobre 2020) Novella Toloni Il Grande Fratello Vip rischia di chiudere? Il Codacons ha presentato un esposto dopo la battuta sessita di Mario Balotelli a Dayane Mello A quarantadue giorni da quando il primo concorrente ha varcato la porta rossa il Grande Fratello Vip rischia la chiusura. E questa volta il coronavirus non c'entra. A chiedere lo stop immediato del popolare reality è il Codacons, che dopo gli avvenimenti dell'ultima diretta ha presentato un esposto ufficiale, chiedendo la chiusura del programma. A scatenare l'ira dell'associazione dei consumatori è stata la battuta sessista fatta da Mario Balotelli nei confronti di Dayane Mello nel corso dell'ultima puntata del Grande ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Novella Toloni IlVip rischia di chiudere? Ilha presentato un esposto dopo la battuta sessita di Mario Balotelli a Dayane Mello A quarantadue giorni da quando il primo concorrente ha varcato la porta rossa ilVip rischia la. E questa volta il coronavirus non c'entra. Are lo stop immediato del popolare reality è il, che dopo gli avvenimenti dell'ultima diretta ha presentato un esposto ufficiale,ndo ladel programma. A scatenare l'ira dell'associazione dei consumatori è stata la battuta sessista fatta da Mario Balotelli nei confronti di Dayane Mello nel corso dell'ultima puntata del...

