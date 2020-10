“Mio padre trovato morto in bagno, aveva febbre e non riusciva a respirare” (Di lunedì 26 ottobre 2020) La notizia è di pochi minuti fa. L’annuncio intorno alle 11.30 di questa mattina, 26 ottobre. Vincenzo Maisto, noto a tutti come la morto del padre del Signor Distruggere è stata annunciata ai follower, tramite i suoi canali social. Il post su facebook, con tanto di tag al suo profilo personale, ha già ricevuto più di 40mila likes. Moltissimi commenti di solidarietà al noto influencer di Salerno, che ha voluto condividere la notizia con i suoi fan, avvisando della sua assenza dai social per il resto della giornata. Secondo quanto scritto dal 35enne su Facebook, suo padre, che viveva solo in provincia di Napoli, aveva la febbre alta e non riusciva a respirare bene. (Continua..) Sempre secondo quanto ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 26 ottobre 2020) La notizia è di pochi minuti fa. L’annuncio intorno alle 11.30 di questa mattina, 26 ottobre. Vincenzo Maisto, noto a tutti come ladeldel Signor Distruggere è stata annunciata ai follower, tramite i suoi canali social. Il post su facebook, con tanto di tag al suo profilo personale, ha già ricevuto più di 40mila likes. Moltissimi commenti di solidarietà al noto influencer di Salerno, che ha voluto condividere la notizia con i suoi fan, avvisando della sua assenza dai social per il resto della giornata. Secondo quanto scritto dal 35enne su Facebook, suo, che viveva solo in provincia di Napoli,laalta e nona respirare bene. (Continua..) Sempre secondo quanto ...

