Milan-Roma 3-3: il big match termina in parità (Di martedì 27 ottobre 2020) Milan-Roma 3-3. Questo il risultato del big match, disputatosi oggi, lunedì 26 ottobre 2020, alle 20.45 a San Siro, gara valida per la 5° giornata di campionato di Serie A. Entrambe le squadre provengono da una vittoria esterna in Europa League: i rossoneri hanno battuto il Celtic per 3 a 1, mentre i giallorossi hanno sconfitto gli svizzeri dello Young Boys per 2 a 1. Nella scorsa giornata di campionato invece il Milan, attuale capolista della Serie A con 12 punti in 4 giornate, è uscito vittorioso dal derby contro l'Inter grazie a una doppietta di Ibrahimovic. La Roma ha rifilato una manita al Benevento e si trova ora all'ottavo posto in classifica a quota 7 punti. Milan-Roma 3-3: sintesi della partita Il ...

