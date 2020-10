Milan-Roma 3-3, gol e spettacolo a San Siro (Di martedì 27 ottobre 2020) Si chiude con un pareggio pirotecnico la quinta giornata di Serie A, a San Siro Milan-Roma è terminata 3-3. Rossoneri tre volte in vantaggio e sempre raggiunto dai giallorossi di Fonseca, prima con Ibrahimovic al 2' - a cui ha risposto Dzeko al 14' da corner e poi con Saelemaekers al 47' - equilibrato dal rigore di Veretout al 71'. Nel finale doppietta di Ibra con la rete su rigore al 79' è arrivata la rete di Kumbulla cinque minuti più tardi.Risultati: (quinta giornata): Sassuolo-Torino 3-3; Atalanta-Sampdoria 1-3, Genoa-Inter 2-2, Lazio-Bologna 2-1; Cagliari-Crotone 4-2; Benevento-Napoli 1-2, Parma-Spezia 2-2; Fiorentina-Udinese 3-2, Juventus-Verona 1-1; Milan-Roma 3-3.Classifica: Milan 13, Sassuolo, Napoli 11, Inter 10, Atalanta, Sampdoria, Juventus 9, Verona, ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 27 ottobre 2020) Si chiude con un pareggio pirotecnico la quinta giornata di Serie A, a Sanè terminata 3-3. Rossoneri tre volte in vantaggio e sempre raggiunto dai giallorossi di Fonseca, prima con Ibrahimovic al 2' - a cui ha risposto Dzeko al 14' da corner e poi con Saelemaekers al 47' - equilibrato dal rigore di Veretout al 71'. Nel finale doppietta di Ibra con la rete su rigore al 79' è arrivata la rete di Kumbulla cinque minuti più tardi.Risultati: (quinta giornata): Sassuolo-Torino 3-3; Atalanta-Sampdoria 1-3, Genoa-Inter 2-2, Lazio-Bologna 2-1; Cagliari-Crotone 4-2; Benevento-Napoli 1-2, Parma-Spezia 2-2; Fiorentina-Udinese 3-2, Juventus-Verona 1-1;3-3.Classifica:13, Sassuolo, Napoli 11, Inter 10, Atalanta, Sampdoria, Juventus 9, Verona, ...

acmilan : ??? “A difficult test awaits us' ??? #MilanRoma: watch the Boss' pre-match interview in full on the app… - pisto_gol : Arbitraggio comico di Giacomelli: inesistente il rigore concesso alla Roma per fallo di Bennacer su Pedro: il fall… - FBiasin : Il #Milan pareggia perché ha un secondo portiere che vale meno del terzo che a sua volta è lì perché è il fratello… - asrsupporter : RT @augustociardi75: 5 partite, 2 vittorie e 3 pareggi (poi 1 convertito in sconfitta) Imbattuta sul campo Già affrontate Juve e Milan T… - acmilan : ?? Hungry as ever, find out what new record @Ibra_official set in #MilanRoma ?? -