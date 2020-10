LIVE Non è La D’Urso: Marchesa D’Aragona sbugiarda Barbara D’Urso e la redazione (Di lunedì 26 ottobre 2020) Domenica 25 ottobre 2020 è andata in onda in prima serata una nuova puntata di LIVE – Non è la D’Urso; una delle puntate più noiose da quando il talk è apparso in tivù due anni fa. Eppure fra i soliti argomenti già sentiti (i vip che piangono miseria) e gli ospiti riciclati (di nuovo Morgan, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Gina Lollobrigida, ecc), alle ore 01:15 è finalmente andato in onda qualcosa di inaspettato!Nello spazio talk dedicato al gossip frivolo e al Grande Fratello VIP, Barbara D’Urso annuncia senza farsi grossi problemi che sta per andare in onda un nuovo filmato “choc” sul passato della Marchesa Del Secco D’Aragona; in breve, uno dei tanti servizi in cui la redazione del programma di Barbara ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 ottobre 2020) Domenica 25 ottobre 2020 è andata in onda in prima serata una nuova puntata di– Non è la D’Urso; una delle puntate più noiose da quando il talk è apparso in tivù due anni fa. Eppure fra i soliti argomenti già sentiti (i vip che piangono miseria) e gli ospiti riciclati (di nuovo Morgan, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Gina Lollobrigida, ecc), alle ore 01:15 è finalmente andato in onda qualcosa di inaspettato!Nello spazio talk dedicato al gossip frivolo e al Grande Fratello VIP,D’Urso annuncia senza farsi grossi problemi che sta per andare in onda un nuovo filmato “choc” sul passato dellaDel Secco D’Aragona; in breve, uno dei tanti servizi in cui ladel programma di...

