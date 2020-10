In Polonia ancora proteste contro il divieto do aborto: 'Avete sangue nelle vostre mani' (Di lunedì 26 ottobre 2020) La reazione a un governo di destra, tradizionalista e sovranista: migliaia di dimostranti che protestano contro la legge che blocca quasi totalmente la possibilità di abortire hanno bloccato diverse ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 ottobre 2020) La reazione a un governo di destra, tradizionalista e sovranista: migliaia di dimostranti che protestanola legge che blocca quasi totalmente la possibilità di abortire hanno bloccato diverse ...

amnestyitalia : Vietare o criminalizzare l'aborto non fermerà gli aborti, ma li renderà solo meno sicuri. Ieri la la Corte costituz… - fcgl1985 : RT @sgretolatore: Dalla parte russa vecchie memorie stavano tornando in mente. I ricordi della cacciata dei bolscevichi dalla Polonia sono… - giampaz : RT @NessunLuogo24: 'In #Polonia si sta creando un ampio fronte di protesta composto da donne, studenti, contadini, uomini che scendono in p… - zra_utopia_ : Quello che sta succedendo in Polonia è aberrante, come ancora più aberrante il fatto che ci siano persone che abbia… - C3vLocke : RT @sgretolatore: Dalla parte russa vecchie memorie stavano tornando in mente. I ricordi della cacciata dei bolscevichi dalla Polonia sono… -