Immigrati prendono il controllo di una petroliera, raid dei marines britannici: 7 in manette (video) (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Gran Bretagna non è l’Italia e Boris Johnson non è Giuseppe Conte per cui non c’è da stupirsi se il governo inglese ha risposto con una spettacolare operazione di Forze speciali al tentativo di alcuni Immigrati di dirottare una nave prendendone il controllo. La petroliera Andromeda era finita sotto il controllo di un gruppo di Immigrati ieri al largo dell’Isola di Wight, una contea dell’Inghilterra che si trova nella Manica, a sud di Southampton. Così il governo inglese ha dato il via libera ad una vera e propria operazione di guerra. E ha autorizzato un raid delle delle forze militari britanniche. Obiettivo: liberare la petroliera che era stata dirottata dagli Immigrati a est dell’Isola di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Gran Bretagna non è l’Italia e Boris Johnson non è Giuseppe Conte per cui non c’è da stupirsi se il governo inglese ha risposto con una spettacolare operazione di Forze speciali al tentativo di alcunidi dirottare una nave prendendone il. LaAndromeda era finita sotto ildi un gruppo diieri al largo dell’Isola di Wight, una contea dell’Inghilterra che si trova nella Manica, a sud di Southampton. Così il governo inglese ha dato il via libera ad una vera e propria operazione di guerra. E ha autorizzato undelle delle forze militari britanniche. Obiettivo: liberare lache era stata dirottata daglia est dell’Isola di ...

SecolodItalia1 : Immigrati prendono il controllo di una petroliera, raid dei marines britannici: 7 in manette (video)… - GVNVNCR : RT @il_cupo: Trieste, antifascisti assaltano manifestazione anti-immigrati e le prendono di santa ragione ?????????? ma come? I #CessiSociali so… - MaffeoDaniela : RT @il_cupo: Trieste, antifascisti assaltano manifestazione anti-immigrati e le prendono di santa ragione ?????????? ma come? I #CessiSociali so… - rossella_falai : RT @il_cupo: Trieste, antifascisti assaltano manifestazione anti-immigrati e le prendono di santa ragione ?????????? ma come? I #CessiSociali so… - VickyV41725592 : @luigidimaio Tutta questa solidarietà quando le FFOO vengono aggredite dagli immigrati non l'avete però? Ora che le… -

Ultime Notizie dalla rete : Immigrati prendono Misogini, anti-immigrati, suprematisti: chi sono i Proud Boys sdoganati da Trump la Repubblica Siamo pochi e vecchi, urgono immigrati regolari

Da un anno all’altro è come se fosse sparita dall’Italia la popolazione di una città come Padova. E’ infatti di meno 219 mila il saldo tra nati e morti del 2019, ci informa il Centro di ricerche Idos ...

Immigrati da Vicofaro a Montecatini, 'Difendi Montecatini': "Timore di arrivi permanenti"

“Vogliamo esprimere la nostra viva preoccupazione per l’arrivo in città di numerosi immigrati provenienti dal centro di accoglienza di Vicofaro a Pistoia.

Da un anno all’altro è come se fosse sparita dall’Italia la popolazione di una città come Padova. E’ infatti di meno 219 mila il saldo tra nati e morti del 2019, ci informa il Centro di ricerche Idos ...“Vogliamo esprimere la nostra viva preoccupazione per l’arrivo in città di numerosi immigrati provenienti dal centro di accoglienza di Vicofaro a Pistoia.