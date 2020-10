Il membro dei The Jackal adottab (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ciro Priello adotta Nerino. Per il cane maltrattato inizia ora una nuova vita piena di amore e coccole. Ciro Priello adotta Nerino, il cane maltrattato in piazza a Napoli su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ciro Priello adotta Nerino. Per il cane maltrattato inizia ora una nuova vita piena di amore e coccole. Ciro Priello adotta Nerino, il cane maltrattato in piazza a Napoli su Notizie.it.

borghi_claudio : @Borghi_Tv @Andyphone Guardi, ho rinunciato io a ricorrere alla corte europea dei diritti dell'uomo per contestare… - AgustDaniela : Se il vostro intento è di insultare ciascun membro dei bts potete benissimamente prendere la porta e andarvene a fanculo, okay? - shiraznroses : RT @swanvrose: jimmy ottavo membro dei bangtan non faccio io le regole - yoongisottona : finalmente hobi, dopo essere stato underrated come membro dei bts per taaaaantooo tempo a parer mio, sta ricevenedo… - agsavedme : RT @swanvrose: jimmy ottavo membro dei bangtan non faccio io le regole -