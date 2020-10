Halo Infinite: gli sviluppatori forniscono precisazioni sulla personalizzazione di armature e armi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il nuovo sistema di personalizzazione in Halo Infinite ha fatto discutere. 343 Industries offre altri dettagli in merito per quietare gli animi Non c’è dubbio a riguardo: Halo Infinite sa come far parlare di sé. 343 Industries ha recentemente risposto alle reazioni e i commenti della community videoludica perplessa dal nuovo sistema di personalizzazione di Halo: Infinite. In una serie di tweet, il community manager John Junyszek ha tentato di spiegare la logica alla base del cambiamento. Junyszek ha detto in sostanza che i nuovi “rivestimenti” sono solo una parte del sistema generale di personalizzazione. Ecco tutta la verità dietro al nuovo sistema di personalizzazione di ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il nuovo sistema diinha fatto discutere. 343 Industries offre altri dettagli in merito per quietare gli animi Non c’è dubbio a riguardo:sa come far parlare di sé. 343 Industries ha recentemente risposto alle reazioni e i commenti della community videoludica perplessa dal nuovo sistema didi. In una serie di tweet, il community manager John Junyszek ha tentato di spiegare la logica alla base del cambiamento. Junyszek ha detto in sostanza che i nuovi “rivestimenti” sono solo una parte del sistema generale di. Ecco tutta la verità dietro al nuovo sistema didi ...

GamingToday4 : Halo Infinite: i rivestimenti potranno essere ottenuti giocando, non solo pagando - Multiplayerit : Halo Infinite: 343 Industries in via di ristrutturazione dopo le reazioni alla presentazione -