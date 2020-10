Gazzetta: “grave l’errore di Doveri, era rigore su Lozano. Il Var doveva intervenire” (Di lunedì 26 ottobre 2020) La rubrica della moviola della Gazzetta. È grave, invece, l’errore di Doveri in Benevento-Napoli: al 22’ del p.t., sul punteggio di 0-0, su lancio di Lorenzo Insigne, Lozano prende il tempo alla difesa del Benevento tagliando dietro Foulon che, vistosi superato, prima dà una spinta sulla schiena dell’attaccante messicano e poi lo travolge. Era calcio di rigore, ma né Doveri né il Var Valeri intervengono. Giusto annullare le due reti di Osimhen al 18’ del primo tempo e di Lorenzo Insigne al 2’ della ripresa: i due attaccanti del Napoli sono in fuorigioco sugli assist di Fabian Ruiz. Nel secondo caso è il Var a intervenire sulla mancata segnalazione del secondo assistente. L'articolo Gazzetta: “grave ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 ottobre 2020) La rubrica della moviola della. È grave, invece, l’errore diin Benevento-Napoli: al 22’ del p.t., sul punteggio di 0-0, su lancio di Lorenzo Insigne,prende il tempo alla difesa del Benevento tagliando dietro Foulon che, vistosi superato, prima dà una spinta sulla schiena dell’attaccante messicano e poi lo travolge. Era calcio di, ma néné il Var Valeri intervengono. Giusto annullare le due reti di Osimhen al 18’ del primo tempo e di Lorenzo Insigne al 2’ della ripresa: i due attaccanti del Napoli sono in fuorigioco sugli assist di Fabian Ruiz. Nel secondo caso è il Var a intervenire sulla mancata segnalazione del secondo assistente. L'articolo: “grave ...

