Ferie non godute in prescrizione: quando si perdono? (Di lunedì 26 ottobre 2020) Non è certamente la prima volta che affrontiamo il delicato tema del lavoro ed, in particolare, l’argomento Ferie. Ne abbiamo parlato ad esempio con riferimento alla legittimità delle Ferie forzate, oppure con riferimento alle Ferie dei lavoratori stagionali. In questo articolo vogliamo occuparci delle Ferie da un altro punto di vista: vogliamo cioè focalizzarci sulle Ferie non godute. Ciò però sempre sulla scorta di quanto sancito, anzitutto, dalla nostra Costituzione che, all’art. 36, prevede il diritto alle Ferie annuali irrinunciabili e retribuite. Abbiamo altresì già parlato della cosiddetta indennità sostitutiva delle Ferie, vale a dire quella somma di denaro che va nelle tasche ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 26 ottobre 2020) Non è certamente la prima volta che affrontiamo il delicato tema del lavoro ed, in particolare, l’argomento. Ne abbiamo parlato ad esempio con riferimento alla legittimità delleforzate, oppure con riferimento alledei lavoratori stagionali. In questo articolo vogliamo occuparci delleda un altro punto di vista: vogliamo cioè focalizzarci sullenon. Ciò però sempre sulla scorta di quanto sancito, anzitutto, dalla nostra Costituzione che, all’art. 36, prevede il diritto alleannuali irrinunciabili e retribuite. Abbiamo altresì già parlato della cosiddetta indennità sostitutiva delle, vale a dire quella somma di denaro che va nelle tasche ...

