Dpcm, proteste e tensioni a Napoli e Torino. Sale l'allerta del Viminale: «Non saranno tollerati eccessi» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nuovo Dpcm. Sale l'allerta del Viminale per le tensioni sociali che potrebbero esplodere nel Paese dopo gli ultimi provvedimenti che ha rintrodotto una serie di restrizioni per il contenimento... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nuovol'delper lesociali che potrebbero esplodere nel Paese dopo gli ultimi provvedimenti che ha rintrodotto una serie di restrizioni per il contenimento...

Corriere : Le proteste in piazza di ristoratori, negozianti e cittadini contro il Dpcm: «È la fine, chiuderemo» - SkyTG24 : Covid, da Nord a Sud cortei e proteste contro le restrizioni del nuovo Dpcm - HuffPostItalia : Proteste in tutta Italia contro il nuovo Dpcm - lilith975 : RT @signori_massimo: Il peggior governo che potesse capitarci, un governo di sinistra che va avanti a forza di Dpm. - MaurizioARicci : RT @valy_s: #COVID19 #Veneto #Treviso Anche oggi altre giornate di proteste in piazza. Per i delatori di sistema, #mainstream, governo e pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm proteste Dpcm, allerta Viminale sul rischio tensioni sociali: «Non saranno tollerati eccessi». Nuove proteste: tensioni a Napoli e Lecce Il Messaggero VIDEO | Da piazza Muzii parte la protesta dei gestori dei locali e degli imprenditori: "Vogliamo lavorare rispettando le regole"

Prima di una lunga serie di manifestazioni quella che si è tenuta alle 18 di oggi in piazza Muzii da parte dei gestori di negozi, pub, ristoranti, palestre, sale scommesse, sale bingo che protestano ...

Chiusure, nuova protesta a Siracusa, “sono preoccupato” dice il sindaco (VIDEO)

Infatti, il presidente della Regione ha emesso una ordinanza che non era così restrittivo mentre il Dpcm della Presidenza del Consiglio è decisamente più rigido”. La manifestazione, presidiata da ...

Prima di una lunga serie di manifestazioni quella che si è tenuta alle 18 di oggi in piazza Muzii da parte dei gestori di negozi, pub, ristoranti, palestre, sale scommesse, sale bingo che protestano ...Infatti, il presidente della Regione ha emesso una ordinanza che non era così restrittivo mentre il Dpcm della Presidenza del Consiglio è decisamente più rigido”. La manifestazione, presidiata da ...