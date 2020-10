Debito pubblico | un sovvertimento della realtà?

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 26 ottobre 2020) (A cura di Carlo Altomonte, Universita’ Bocconi, e Fabrizio Pagani, Global Head of Economics Muzinich & Co., ex Direttore OCSE e Sherpa G20)Nel momento in cui l’economia potrebbe subire un nuovo lockdown generalizzato, in un anno in cui il PIL italiano è destinato a precipitare oltre il 9%, il deficit arrivare oltre il 10% e ilsalire dal 135% al 158%, una delle principali agenzie di rating, S&P, decide di confermare il ratingRepubblica e anzi di migliorare l’outlook da negativo a stabile.Esattamente due anni fa, nell’ottobre 2018, in un quadro economicamente sicuramente più stabile, era avvenuto il contrario, con una revisione dell’outlook da partestessa S&P da neutrale a negativo.Alla baseattuale decisione di ...