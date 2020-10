Da Bassetti a Zangrillo, Conte bocciato su tutta la linea (Di lunedì 26 ottobre 2020) Federico Garau Le nuove misure non piacciono ai medici, che le trovano inutili e dannose: "Così vince solo chi ci vuole terrorizzare" Sta facendo davvero molto discutere l'ultimo Dpcm varato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Oltre alle proteste portate avanti dai cittadini sempre più disperati, il premier deve affrontare anche il duro giudizio dei medici, che hanno categoricamente bocciato l'ennesima disposizione arrivata dall'alto. Immunologi, virologi e microbiologi che fino ad oggi si sono spesi per far arrivare alla popolazione il messaggio che attualmente, malgrado l'aumento dei contagi, non vi è alcuna situazione di emergenza ed è necessario mantenere la calma e non cedere all'isteria, hanno espresso un parere negativo circa le nuove direttive dell'esecutivo, dichiarando queste ultime inutili e ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Federico Garau Le nuove misure non piacciono ai medici, che le trovano inutili e dannose: "Così vince solo chi ci vuole terrorizzare" Sta facendo davvero molto discutere l'ultimo Dpcm varato dal presidente del Consiglio Giuseppe. Oltre alle proteste portate avanti dai cittadini sempre più disperati, il premier deve affrontare anche il duro giudizio dei medici, che hanno categoricamentel'ennesima disposizione arrivata dall'alto. Immunologi, virologi e microbiologi che fino ad oggi si sono spesi per far arrivare alla popolazione il messaggio che attualmente, malgrado l'aumento dei contagi, non vi è alcuna situazione di emergenza ed è necessario mantenere la calma e non cedere all'isteria, hanno espresso un parere negativo circa le nuove direttive dell'esecutivo, dichiarando queste ultime inutili e ...

