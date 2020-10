Cuadrado: “Inizio lento? Non abbiamo ancora perso e in passato siamo stati a -10 ma poi vincemmo” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Juan Cuadrado ha parlato a Sky Sport del prossimo match di Champions League contro il Barcellona. “Sarà una partita difficile da giocare, contro un avversario fortissimo: dobbiamo mostrare la forza della Juventus. Quando giochiamo queste partite tiriamo fuori qualcosa in più. Non dobbiamo sbagliare l’approccio. Prepareremo la partita con voglia e determinazione di vincerla. Dobbiamo essere consapevoli che siamo dei professionisti e dobbiamo battagliare, non perdere l’abitudine di tirare tutto fino alla fine”. Sull’inizio parecchio sottotono del campionato da parte dei bianconeri: “È stato un po’ lento ma non abbiamo ancora perso. Ricordo l’annata in cui avevamo 10 punti di svantaggio e poi, preso atto della forza della ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 ottobre 2020) Juanha parlato a Sky Sport del prossimo match di Champions League contro il Barcellona. “Sarà una partita difficile da giocare, contro un avversario fortissimo: dobbiamo mostrare la forza della Juventus. Quando giochiamo queste partite tiriamo fuori qualcosa in più. Non dobbiamo sbagliare l’approccio. Prepareremo la partita con voglia e determinazione di vincerla. Dobbiamo essere consapevoli chedei professionisti e dobbiamo battagliare, non perdere l’abitudine di tirare tutto fino alla fine”. Sull’inizio parecchio sottotono del campionato da parte dei bianconeri: “È stato un po’ma non. Ricordo l’annata in cui avevamo 10 punti di svantaggio e poi, preso atto della forza della ...

