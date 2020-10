Covid, colloquio tra Speranza e Hancock: “Ricerca scientifica chiave per vincere virus” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – La ricerca scientifica è la chiave per vincere il virus. Servirà ancora del tempo, ma questa è la strada giusta per avere vaccini e cure sicuri ed efficaci. Di questo hanno parlato oggi il ministro della Salute italiano, Roberto Speranza e quello della Gran Bretagna, Matt Hancock. È stato confermato l’impegno a favorire con ogni energia il lavoro dei team di ricerca dei due paesi. L'articolo Covid, colloquio tra Speranza e Hancock: “Ricerca scientifica chiave per vincere virus” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – La ricercaè laperil virus. Servirà ancora del tempo, ma questa è la strada giusta per avere vaccini e cure sicuri ed efficaci. Di questo hanno parlato oggi il ministro della Salute italiano, Robertoe quello della Gran Bretagna, Matt. È stato confermato l’impegno a favorire con ogni energia il lavoro dei team di ricerca dei due paesi. L'articolotra: “Ricercapervirus” proviene da Anteprima24.it.

