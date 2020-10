Coronavirus, già 3mila "tracciati" da Cor: tensione nei pronto soccorso (Di lunedì 26 ottobre 2020) Milano, 26 ottobre 2020 - Sono già 3.43 3 i milanesi che si sono registrati a Milano-Cor, il "portale dei positivi" inventato dall'Ats Metropolitana per cercare di risolvere il problema di un ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 26 ottobre 2020) Milano, 26 ottobre 2020 - Sono; 3.43 3 i milanesi che si sono registrati a Milano-Cor, il "portale dei positivi" inventato dall'Ats Metropolitana per cercare di risolvere il problema di un ...

Doctor_gi : Emergenza coronavirus...ITALIANI Soldati coraggiosi e generali incapaci, la Caporetto del governo italiano - LaCnews24 : Coronavirus Castrovillari, tre nuovi positivi: erano gia' in quarantena #calabrianotizie #newscalabria - gi_messina : RT @romatoday: Coronavirus Roma, M5s si rivolge a Conte: 'Consentire a palestre e piscine in regola di restare aperte' - Massimo10489625 : ???? #CORONAVIRUS Record di tamponi e i contagi salgono a 19mila. Giù i morti:91 Aumentano i contagi in Italia: 3m… - gi_messina : RT @M5S_Europa: I #paradisifiscali minano la ripresa post #Coronavirus. Sono sette i Paesi europei che adottano politiche fiscali aggressiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus già Virus, altri 195 contagi in Sardegna. Giorno nero per le vittime: sette L'Unione Sarda L’emergenza da Covid-19 batte la punibilità penale

L'attuale crisi di liquidità dovuta alla pandemia da Covid-19 può essere considerata causa di forza maggiore e mettere in salvo gli «evasori» dalla condanna penale: a chiarirlo l'Unione nazionale ...

Già cambiata la movida in centro "Vistoso calo nel weekend"

L’atmosfera non era quella desolante del periodo di confinamento della scorsa primavera ma nelle serate di venerdì e sabato qualcosa che ha fatto presagire l’arrivo di nuove restrizioni, contenute nel ...

L'attuale crisi di liquidità dovuta alla pandemia da Covid-19 può essere considerata causa di forza maggiore e mettere in salvo gli «evasori» dalla condanna penale: a chiarirlo l'Unione nazionale ...L’atmosfera non era quella desolante del periodo di confinamento della scorsa primavera ma nelle serate di venerdì e sabato qualcosa che ha fatto presagire l’arrivo di nuove restrizioni, contenute nel ...