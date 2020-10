Climbing Iran | le alte vie del cambiamento delle donne

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 26 ottobre 2020) C’è un’indicazione preziosa da trarre dal filmuscito in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma: e cioè che, mentre le cronache ci riportano un’immagine dell’che sembra un ritorno al passato, a un’epoca di contrapposizioni cui la presidenza Obama sembrava avere posto fine, nella societàiana – grazie ai giovani e alle- c’è invece molto che si muove. E che realizza nella vita quotidiana, ignorando la politica, unsociale silenzioso.Il documentario di Francesca Borghetti ha come protagonista Nasim Eshqi, unica donna a essere una free-climber professionista ine ad avere aperto nuove vie, una settantina in tutto, in patria e all’estero. ...