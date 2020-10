Che succ3de? | il congiunto di G’Day e Rai Pipol è un piccolo miracolo

Leggi su tvblog

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Per resistere psicologicamente alla seconda ondata venti minuti di Che?, la nuova striscia quotidiana di Geppi Cucciari su Rai3 incastonata tra Blob e Un posto al sole, potrebbero rivelarsi decisivi per conservare un barlume di buonumore. La comica sarda è riuscita a confezionare un programma piacevolissimo, nonostante i giorni cupi della pandemia. In realtà Che? non è nulla di rivoluzionario rispetto al gioiellino G’Day: anche qui si gioca con le notizie del giorno (anche se la pandemia per ovvi motivi domina) e si ascolta la vox populi, anche se forse il segmento sui complottisti era più inquietante che divertente. Realizzato dal Centro di Produzione Rai di Torino, Geppi conduce in studio da sola – a parte un brevissimo cameo della dimissionaria sindaca Chiara Appendino – e appare in grande ...