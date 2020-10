Cava de’ Tirreni, proclamati gli eletti al consiglio comunale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de Tirreni (Sa) – Questa mattina, lunedì 26 ottobre, nella Sala “Sabato Martelli Castaldi” del Palazzo di Città, sono stati proclamati i Consiglieri comunali eletti alle Amministrative del 20 e 21 settembre scorso. Il presidente dell’Ufficio Centrale di Controllo, Gustavo Danise, magistrato della Procura del Tribunale di Nocera Inferiore, dopo la verifica dei verbali di tutte le sezioni elettorali, ha proceduto ad elencare i Consiglieri scelti dai cavesi che comporranno l’Assise cittadina per i prossimi cinque anni. Questi gli eletti: Gaetano Gambardella (Psi); Antonio Barbuti, Giovanni Del Vecchio (Unione Popolare); Salvatore Balestrino (Cava ci Appartiene); Nunzio Senatore, Luca Narbone, Annetta ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutide(Sa) – Questa mattina, lunedì 26 ottobre, nella Sala “Sabato Martelli Castaldi” del Palazzo di Città, sono statii Consiglieri comunalialle Amministrative del 20 e 21 settembre scorso. Il presidente dell’Ufficio Centrale di Controllo, Gustavo Danise, magistrato della Procura del Tribunale di Nocera Inferiore, dopo la verifica dei verbali di tutte le sezioni elettorali, ha proceduto ad elencare i Consiglieri scelti dai cavesi che comporranno l’Assise cittadina per i prossimi cinque anni. Questi gli: Gaetano Gambardella (Psi); Antonio Barbuti, Giovanni Del Vecchio (Unione Popolare); Salvatore Balestrino (ci Appartiene); Nunzio Senatore, Luca Narbone, Annetta ...

