Catania | Raffaele | “Non capisco il crollo nella ripresa | è la seconda volta che succede”

(Di martedì 27 ottobre 2020) Amaro commento del tecnico delPeppeche dopo il pesante k.o. sul terreno del Bari, ha commentato così la prova della sua squadra ai microfoni di Rai Sport. "Sono dispiaciuto per come abbiamo giocato nelle. Frazione da analizzare bene perchè è lache succede e spero sia problema fisico più che mentale. Parecchio dispendio fisico e questo ci ha penalizzato contro un buon Bari che noi con alcuni errori abbiamo lanciato. Abbiamo fatto bene nel primo tempo poitroppi errori individuali".: “Nonil, è la...

Il Catania ha pagato anche l'assenza delle punte Reginaldo, Piccolo e Sarao, quest'ultimo out nell'immediata vigilia del match. Così, Raffaele ha dovuto schierare Emmausso e Piccolo, coppia inedita e ...Un primo tempo molto positivo viene soppiantato da una ripresa in cui il Catania cala vistosamente e lascia campo ... ma è sempre un pasto facile per l’esperta difesa barese. Raffaele lo manda in ...