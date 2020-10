Borse, lockdown e nuovi contagi spaventano l’Europa. Greggio in forte calo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Preoccupano il continuo aumento dei contagi in Europa, Italia compresa, e l'introduzione di nuove misure restrittive. Piazza Affari non è aiutata da S&P, che venerdì ha alzato l'outlook da "negativo" a "stabile". Tra i titoli forte calo degli energetici. Spread in calo sotto i 130 punti Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 26 ottobre 2020) Preoccupano il continuo aumento deiin Europa, Italia compresa, e l'introduzione di nuove misure restrittive. Piazza Affari non è aiutata da S&P, che venerdì ha alzato l'outlook da "negativo" a "stabile". Tra i titolidegli energetici. Spread insotto i 130 punti

Ultime Notizie dalla rete : Borse lockdown Borse europee in netto calo dopo il semi-lockdown per Covid, Milano perde l’1,7% Corriere della Sera Borsa Francoforte: Sap (-17%) crolla dopo taglio stime fatturato 2020

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 ott - Inizio settimana da dimenticare per Sap che e' arrivata a perdere anche il 21% circa alla Borsa di Francoforte e segna il ribasso intraday maggiore da ...

Borse europee in netto calo dopo il semi-lockdown per Covid, Milano perde l’1,4%

I mercati temono nuove misure restrittive nei paesi europei per contrastare la diffusione del Coronavirus. Bancari in calo sul Fise-Mib, il giudizio positivo di S&P sull’Italia non basta, si temono nu ...

